Quirinale, ok ai ‘seggi drive in’ per i positivi: saranno nel parcheggio della Camera

ROMA – Dopo aver ricevuto l’input dal Parlamento, il Governo ha detto sì al voto per il Quirinale da parte di parlamentari e delegati regionali positivi al Covid-19. In Consiglio dei ministri è stato approvato all’unanimità un decreto che autorizza gli spostamenti di chi dovrà scegliere il nome del prossimo presidente della Repubblica. E sono subito partiti i lavori al civico 25 di via della Missione, il parcheggio antistante la Camera dei Deputati, in cui verranno allestiti dei gazebo che da lunedì saranno a disposizione dei ‘grandi elettori’ positivi. Secondo quanto deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo a Montecitorio, nei ‘seggi drive in’ ci saranno due segretari d’aula e vari funzionari della Camera per il rispetto delle norme.

