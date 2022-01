Quirinale, patto Sinistra Italiana-Verdi: “Contro governo conservatore e candidatura Berlusconi”

ROMA – Un “patto di consultazione”, per individuare la migliore figura possibile da candidare al Quirinale, tra due forze “diverse” ma con in comune “i principi cardine della giustizia ecologica e sociale”. Sinistra italiana e Europa verde uniscono le forze per definire l’dentikit di chi mandare al Colle da una parte, e “per porre un argine democratico” alla candidatura di Silvio Berlusconi dall’altra. A presentare l’accordo oggi alla Camera, i leader dei due partiti, Nicola Fratoianni (Si) e Angelo Bonelli (Europa Verde).

“Oltre ad impedire l’elezioni di candidati improbabili- ha spiegato Fratoianni- vogliamo evitare che vada in porto un progetto di stabilizzazione del quadro politico di questo governo. Un Governo trasversale con un profilo conservatore che, attraverso il suo minstero della transizione energetica, guarda al passato – anche attraverso il rilancio del nucleare o il ponte sullo stretto – più che al futuro”.

Secondo Bonelli, infine, “sarebbe molto importante estendere il patto di consultazione anche alle altre forze progressiste con Pd e M5s. Al momento le interlocuzioni sono in corso”.

