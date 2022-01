“La scelta di confermare Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, in uno dei momenti storici più difficili per l’Italia dal dopoguerra a oggi, è una vittoria assolutamente ascrivibile al Parlamento che ha saputo interpretare in modo ineccepibile il ruolo di massima espressione della volontà popolare.

Potremmo definirla una scelta che viene ‘dal basso’, capace di superare l’inaccettabile comportamento di alcuni leader di partito, dimenticando che in gioco c’era la salvaguardia della tenuta democratica e dell’immagine del Paese.

Oggi è stata scritta una bella pagina di democrazia in grado di restituire all’Italia l’immagine che merita di fronte ai suoi cittadini e al resto d’Europa”.

Questo il commento di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

L’articolo Quirinale, Rostan: “Mattarella bis è una vittoria del Parlamento su interessi dei partiti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento