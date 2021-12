Quirinale, Salvini: “Mattarella non vuole il bis, prossimo Presidente non abbia tessera Pd”

ROMA – Per il Quirinale, “ho già più di una idea. Sto incontrando e lavorando. L’obiettivo è un presidente equilibrato e senza tessera del Pd in tasca. Mattarella? Ha già detto di non essere disponibile, va rispettata la sua volontà ed è giusto il cambio. Un regalo di Natale a Berlusconi? Lo faremo agli italiani. Io sto lavorando per unire e spero nessuno lavori per dividere”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine del convegno Udc a Roma.

