Stasera alle 21:45 andrà in scena, per la prima volta a luglio, il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Siete pronti a mettervi alla prova con il nostro quiz su uno dei derby più spettacolari d’Italia? Buon divertimento! Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! continua a leggere sul sito di riferimento