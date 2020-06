ROMA (ITALPRESS) – “Il settore ittico italiano è in grave crisi, sia per il calo di domanda derivante dalle misure di contrasto al Covid-19, sia per l’assenza di politiche adeguate ed efficaci del governo Conte. A fronte di un recente intervento dell’Unione Europea che ha proibito alle nostre tonnare, patrimonio e tradizione storica sia della Sicilia che della Sardegna, di utilizzare gli allevamenti che si trovano a Malta per il proprio pescato, il ministro Bellanova non è intervenuto con un piano che consentisse gli allevamenti nei nostri mari, nè tantomeno ha dato ascolto alle reiterate richieste di aiuto dei piccoli pescatori,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Quote tonno, Donato: “Pescatori siciliani e sardi abbandonati” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento