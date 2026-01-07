r.-toscana:-in-2025-oltre-500-mln-euro-per-l’agricoltura

Roma, 7 gen. (askanews) – Nel 2025 la Regione Toscana, attraverso Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in Agricoltura, ha erogato al sistema agricolo toscano più di 535 milioni di euro, la cifra più alta dal 2016 e ha concluso le erogazioni della Programmazione 2014-2022.

“Un dato che va sottolineato perché è il più alto dal 2016 – ha commentato l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – La Regione è stata capace di garantire il pieno utilizzo delle risorse FEASR, il raggiungimento di tutti i target di spesa ed il completamento di tutti gli impegni finanziari a favore del sistema agricolo toscano. Un risultato che dimostra la solidità in questi anni della gestione delle politiche agricole e la reattività di un settore che, seppure tra mille difficoltà, ha saputo cogliere le opportunità che sono state offerte”, ha concluso Marras.