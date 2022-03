Raccomandazioni nei concorsi pubblici nel Trapanese, 14 misure cautelari

PALERMO – Quattro arresti ad Alcamo, in provincia di Trapani, con l’accusa di raccomandazioni nei concorsi pubblici. Le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Alcamo: tre indagati sono finiti ai domiciliari, uno in carcere. Il gip ha disposto anche dieci obblighi di dimora per altrettanti indagati.

Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e abuso d’ufficio.

Il giro di corruzione scoperto riguardava i concorsi per diventare poliziotto e vigile del fuoco. Sotto accusa chi gestiva le selezioni ma anche alcuni vincitori dei concorsi, destinatari della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trapani.

