rackete:-“il-partito-di-le-pen?-poco-trasparente-come-quello-di-meloni”

di Alessio Pisanò

STRASBURGO – “Ritengo molto positivo che i tribunali francesi prendano sul serio la corruzione. E questo è un aspetto che sarebbe molto importante anche qui al Parlamento europeo, perché spesso abbiamo casi di corruzione che non vengono seguiti. E il Parlamento non ha ancora attuato misure adeguate per prevenire la corruzione dopo lo scandalo Qatar Gate”. Così l’eurodeputata tedesca del gruppo The Left, Carola Rackete, sulla condanna a Marine Le Pen.

Secondo Rackete, “i partiti di estrema destra come quello di Le Pen o il partito di Meloni e anche i conservatori votano sempre contro i provvedimenti per una maggiore trasparenza”.

