FIRENZE (ITALPRESS) – Raddoppieranno per il prossimo anno educativo i contributi il sistema educativo integrato zero-sei anni. La Toscana – comunica la Regione – mette in campo 28,6 milioni di euro per nidi e scuole dell’infanzia. I fondi provengono per metà dall’Europa, per metà dal decreto rilancio del Governo e per una quota minore come contributo regionale per la mancata riscossione delle rette da parte delle scuole paritarie private durante il lockdown. Il sostegno della Regione al settore è stato deciso per fare fronte alle conseguenze della chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di tante strutture e migliaia di posti di lavoro.

L’articolo Raddoppiati i fondi per i nidi e le scuole per l’infanzia in Toscana proviene da Notiziedi.

