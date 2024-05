radio,-il-bando-del-premio-marco-rossi,-“raccontare-il-lavoro”

C’è tempo sino al 30 giugno

Roma, 25 mag. (askanews) – C’è tempo fino al 30 giugno 2024 per partecipare alla dodicesima edizione del “Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro”.

Dalla radio al podcast, dall’audio documentario al servizio breve, il premio è dedicato al giornalismo e alle varie forme di narrazione del mondo del lavoro, con l’intenzione di monitorare la realtà dell’informazione e della comunicazione riguardo un tema cruciale per gli equilibri della società contemporanea.

Il premio è diventato in questi anni un vero e proprio laboratorio narrativo e di ricerca e costituisce un riconoscimento all’impegno di chi affronta il racconto del lavoro nella pluralità delle sue espressioni, attraverso la varietà dei mezzi audio e dei supporti sonori.

La giuria del Premio è presieduta da Marino Sinibaldi, già direttore di RAI Radio3, ed è composta da dieci esperti del settore, in rappresentanza di diverse testate giornalistiche.

Per tutte le informazioni: e-mail: premiomarcorossi@gmail.com https://www.facebook.com/XIpremiomarcorossi