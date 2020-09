Radio KKN: “Tutti negativi i tamponi del Napoli finora esaminati. Altri risultati nel pomeriggio”

Dopo la positività al Covid-19 del presidente Aurelio De Laurentiis, si temeva per la salute dei calciatori. Come però era già stato dichiarato diverse volte, il presidente aveva visto la squadra l’ultima volta venerdì scorso, per cui era difficile che qualcuno fosse stato contagiato. Il Napoli potrà dunque continuare con serenità la preparazione per la prima giornata di campionato, che si terrà a Parma domenica 20 settembre alle ore 12.30.

Kiss Kiss Napoli, tamponi per ora tutti negativi

La radio ufficiale del Napoli annuncia su Twitter che i tamponi finora esaminati sono tutti negativi: “Esito tamponi calciatori e staff sscnapoli: tutti negativi quelli finora esaminati. Altri risultati nel pomeriggio”. Questo annuncio fa ben sperare per il proseguo della preparazione pre-campionato azzurra e per lo stato di salute di tutti i tesserati. De Laurentiis resterà invece in isolamento a Roma con sua moglie, anch’ella positiva.

