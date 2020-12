Radio Sportiva sicura: “Milik ha detto sì! Ora De Laurentiis deve abbassare le pretese…” I dettagli

Radio Sportiva, nota emittente toscana che si occupa di sport e calcio, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, in entrata e in uscita. Inutile dire che l’argomento spinoso è quello relativo al futuro di Arek Milik. Ecco le indiscrezioni raccolte dai colleghi: “Milik ha accettato l’Atletico Madrid. Ora tocca a De Laurentiis dare il via libera. Il numero uno del club partenpeo dovrà decidersi ad abbassare le sue pretese e sbloccare definitivamente l’affare. Il Napoli – proseguono i colleghi – non si schioda dalla sue richiesta: vuole 18 milioni, troppi per un giocatore in scadenza.

Radio Sportiva sul mercato azzurro

Capitolo mercato in entrata. Secondo i colleghi di Sportiva sono due i nomi trattati da Giuntoli: Junior Firpo e di Emerson Palmieri. Uno dei due potrebbe approdare in azzurro, più probabile che si tratti dell’italobrasiliano in forza al Chelsea. Napoli e blues, infatti, sono in ottimi rapporti. L’affare si può senz’altro sbloccare nelle prossime settimane.

