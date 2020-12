Fabian Ruiz, centrocampista andaluso del Napoli, non sta vivendo un buon periodo di forma. Da lui ci si aspetta sempre un rendimento sopra la media, ma la realtà – al momento – è un’altra. Il suo futuro in azzurro è tutt’altro che scontato. Ecco quanto evidenziato dai colleghi di Calciomercato.com:

Fabian-Napoli, futuro in bilico

“Il Napoli si aspetta molto da Fabian Ruiz, lo considera importante per il presente e per il futuro, ma non lo ha inserito nella lista degli incedibili. Lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2025 (è in scadenza nel 2023) è un segnale, se dovesse arrivare un’offerta intrigante, dai 50 milioni in su, il club la prenderà in considerazione. Le pretendenti non mancano, oltre a Real Madrid e Barcellona anche Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Quella di De Laurentiis è una bottega cara, ma al prezzo giusto l’ex Betis può fare la valigia.”

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Radiomercato: Fabian non è più intoccabile, il Napoli ascolta offerte – I dettagli sul futuro dello spagnolo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento