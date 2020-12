Radiomercato – Malcuit è al passo d’addio: le possibili destinazioni per gennaio

Il calciatore – sostengono i colleghi – potrebbe tornare da dove è arrivato due anni fa e cioè nel massimo campionato francese. Malcuit è stato a un passo dal vestire la maglia del Parma nella scorsa finestra di mercato ma l’affare non è andato in porto. Il terzino destro ex Lille ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2022, ma è difficile che possa onorarlo. Le strade tra club e giocatore sono destinate a dividersi. Ricordiamo che Malcuit è costato circa 11 milioni di euro più due di bonus. Un acquisto che, purtroppo per i tifosi, non ha mai veramente inciso in maglia azzurra.