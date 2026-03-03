martedì, 3 Marzo , 26

Sostenibilità, Branca (Legacoop): “Appalti equi per mense sostenibili”

(Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e...

Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) - "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse...

Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

(Adnkronos) - Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco,...

Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

(Adnkronos) - I produttori di 'The Crown' avevano...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORaf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: "Due adolescenti innamorati"
raf-dedica-il-brano-alla-moglie,-la-figlia-bianca:-“due-adolescenti-innamorati”
Raf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: “Due adolescenti innamorati”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Raf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: “Due adolescenti innamorati”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – “Sembrava che il teatro dell’Ariston fosse vuoto e che ci fossero solo mamma e papà”. Così Bianca Riefoli ha commentato l’ultima esibizione al Festival di Sanremo 2026 di Raf con il brano ‘Ora e per sempre’, dedicato alla moglie Gabriella Labate. L’artista ha cantato con lo sguardo fisso sulla moglie, mentre le telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionante il ringraziamento finale: “È stata la mia ispirazione per questo brano”. 

Ospite oggi a La volta buona, la figlia primogenita Bianca Riefoli ha raccontato il dietro le quinte della performance del padre, alla quale ha preso parte in veste da ballerina: “Io ero davvero emozionata, stavo tremando ma papà mi ha detto di divertirmi e mi sono sciolta”.  

E sul legame tra i genitori, Riefoli ha aggiunto: “Mi fanno morire perché sembrano dei sedicenni innamorati, sono sposati da 30 anni. Il nostro legame di famiglia è sempre stato fortissimo, ma la chimica che c’è tra loro due dopo tutti questi anni è inspiegabile”.  

E sul segreto di amore così duraturo: “Complicità e pazienza, da parte di entrambi allo stesso modo”, ha concluso.  

 

Previous article
Sostenibilità, Ricci (Iuss): “Nuova direttiva Ue punta a ridurre sprechi alimentari scolastici”
Next article
Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

POST RECENTI

Uncategorized

Sostenibilità, Branca (Legacoop): “Appalti equi per mense sostenibili”

(Adnkronos) - “La lotta allo spreco alimentare e più in generale gli obiettivi di sostenibilità in Italia nell'ambito dei contratti pubblici sono regolati dai...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) - "Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse il testo del brano Miss Italia". Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, è tornata...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

(Adnkronos) - Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco, danneggiato a Teheran dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano, dai...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

(Adnkronos) - I produttori di 'The Crown' avevano giurato che la sesta stagione della serie sarebbe stata l'ultima, almeno per un po' di tempo,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.