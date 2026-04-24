venerdì, 24 Aprile , 26

Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

(Adnkronos) - Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24...

Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

(Adnkronos) - Tornano i plotoni d'esecuzione per la...

Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan

(Adnkronos) - Vince il Napoli. Oggi, venerdì 13...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner
rafa-jodar,-chi-e-tennista-che-incanta-madrid-e-potrebbe-sfidare-sinner
Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Rafa Jodar incanta Madrid, davanti a Jannik Sinner. Oggi, venerdì 24 aprile, il giovane tennista spagnolo ha battuto a sorpresa l’australiano Alex De Minaur nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo, imponendosi in due set con il netto punteggio di 6-3, 6-1, in una partita che, tra gli spettatori, vedeva proprio l’azzurro, che potrebbe incrociarlo nei quarti di finale del torneo. Ma chi è Jodar?
 

 

Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera. Jodar ha iniziato a giocare da giovanissimo, emigrando negli Stati Uniti per formarsi alla University of Virginia, dove ha potuto competere a livello più alto. 

Un anno fa Jodar ha scelto di lasciare il college per dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva, una scelta che, almeno fin qui, si sta rivelando azzeccata. Proprio nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger, tutti sul cemento, scalando posizioni nel ranking e facendosi notare nel circuito e partecipando alle Next Gen Atp Finals. 

Nel 2026 ha esordito nei tornei del circuito Atp, stupendo tutti a Miami: partito dalle qualificazioni, Jodar è riuscito ad arrivare fino al terzo turno, vincendo contro Hanfmann e Vukic prima di venire eliminato dall’argentino Etcheverry. 

 

Previous article
Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

(Adnkronos) - Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24 aprile, gli azzurri hanno ospitato i lombardi al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

(Adnkronos) - Tornano i plotoni d'esecuzione per la fucilazione negli Stati Uniti di Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver avviato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan

(Adnkronos) - Vince il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri hanno battuto la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Nessun '6' né '5+1', centrati invece tre '5'...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.