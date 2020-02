E’ ricoverato a Parma

di Giancarlo Tommasone

Versa in gravi condizioni il boss della Nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento, il 78enne, detenuto in regime di carcere duro (il 41 bis), nel pomeriggio di ieri è stato trasferito presso l’ospedale di Parma, in seguito a una crisi respiratoria. Critica l’ultima notte passata in carcere: per tale motivo, i vertici del penitenziario emiliano, naturalmente dietro il placet del Ministero della Giustizia, hanno provveduto a formalizzare il trasferimento di Cutolo presso il polo sanitario estense. Il fondatore della Nco è da anni afflitto da diverse patologie: diabete,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Raffaele Cutolo trasferito d’urgenza in ospedale: è in gravi condizioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento