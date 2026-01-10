Raffaella Fico e la perdita del bambino: “Devastante, è stato un travaglio di 5 ore”

sabato, 10 Gennaio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “È stato devastante, un dolore immenso”. Raffaella Fico, ospite oggi 10 gennaio a Verissimo, ha parlato del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del bimbo. 

“Devo andare avanti, ho una bambina di cui prendermi cura. Ma è difficile perché non dimenticherò mai quello che è successo. Ero incinta di 5 mesi, è stato un parto vero e proprio. 5 ore di travaglio, è stato inaspettato. Un dolore immenso”, ha detto la showgirl.  

Il motivo rimane ancora oggi inspiegabile: “Si sono rotte le acque prematuramente, ma non abbiamo ancora capito il motivo. La mia era un’ottima gravidanza, il cuoricino del bambino non ha mai smesso di battere. Non c’era alternativa, a 5 mesi di gravidanza non c’è un modo per poter salvare il bambino”.  

Raffaella Fico ha raccontato di aver effettuato una visita di controllo appena tre giorni prima: “Era tutto regolare. I medici hanno detto che è stato inspiegabile, si attribuisce probabilmente a un’infezione. Anche il ginecologo è rimasto sconvolto. Il tempo magari aiuterà con il dolore, non posso piangere tutti i giorni. È stato devastante, ci penso di giorno e di notte”. 

