Raffaello Sanzio, le opere e la vita e del “divin pittore” sui canali Rai

In occasione del 500esimo anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio, la Rai ha deciso di omaggiare e celebrare il talento senza tempo del divin pittore con una programmazione ad hoc. Ecco tutti gli appuntamenti previsti e dedicati alla vita e alle opere del pittore e architetto, figlio del Rinascimento italiano.

Raffaello Sanzio, 500 anni dalla morte

Il 6 aprile del 1520 a Roma moriva il divin pittore Raffaello Sanzio. Nato il 6 aprile del 1943 ad Urbino, Raffaello è stato uno degli artisti più importanti e celebri del Rinascimento Italiano. In occasione del 500 esimo anniversario dalla sua morte, la Rai ha deciso di raccontare la vita e le opere di un’artista senza tempo con una serie di appuntamenti, assolutamente da non perdere, in onda sulle principali reti. Si tratta di un viaggio costellato di immagini e voci che i telespettatori potranno vivere restando a casa: dalla nascita ad Urbino sino alla sua morte. Il viaggio, infatti, si conclude dinanzi alla sua tomba dove si legge l’epitaffio di Pietro Bembo: “La Natura stessa, finché fu in vita, ebbe timore di esser vinta, e una volta morto, temette di morire anch’essa”.

Raffaello Sanzio, opere e morte

Il viaggio alla scoperta di Raffaello Sanzio inizia da domenica 5 aprile 2020 alle ore 9.35 con il programma “Paese che vai…luoghi, detti, comuni” in onda su Rai1. Poi si prosegue lunedì 6 aprile, giorno dell’anniversario della morte, con due appuntamenti da non perdere: “Uno Mattina” dalle ore 6.45 e successivamente “La vita in diretta” dalle ore 14.10 con uno spazio di approfondimento dedicato al grande artista rinascimentale.

Rai3 omaggia il divin pittore domenica 5 aprile con il documentario “ Raffaello. Il Genio Sensibile ” diretto da Luca Trovellesi Cesana e realizzato con la collaborazione e conduzione di Luca Tomìo. Lo storico d’arte si è recato prima ad Urbino, città che ha dato i natali all’artista per poi concludere il viaggio a Roma. Un lungo percorso che porterà i telespettatori tra i palazzi storici della Firenze del Cinquecento e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, ma anche la Galleria Nazionale delle Marche e l’Ermitage di San Pietroburgo.

Sempre su Rai3, invece, lunedì 6 aprile alle ore 12.45 appuntamento con “Quante Storie” e con Giorgio Zanchini che intervista Antonio Forcellino, restauratore e storico dell’arte, che ha dedicato il libro “Il secolo dei giganti. Il fermaglio di perla” al genio di Raffaello.

Appuntamenti e approfondimenti dedicati al grande Raffaello Sanzio andranno in onda anche su Rai Cultura, Rai Storia, Rai5 e RaiNews 24.

continua a leggere sul sito di riferimento