raffica-di-esplosioni-e-aerei-sopra-caracas,-maduro:-gravissima-aggressione-usa

Roma, 3 gen. (askanews) – Il governo venezuelano ha denunciato una “aggressione militare” da parte degli Stati Uniti, dopo che una serie di esplosioni ha scosso la capitale Caracas e altre regioni nelle prime ore di oggi. Secondo una dichiarazione ufficiale, gli attacchi hanno colpito anche gli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, e il presidente Nicolás Maduro ha proclamato lo stato di emergenza nazionale e ordinato la mobilitazione immediata delle forze di difesa. Dettagli degli eventi

Le esplosioni sono state segnalate a partire dalle ore 2:00 locali (le 7 in Italia). Testimoni oculari di Reuters e immagini diffuse sui social media hanno documentato la presenza di aerei nei cieli della capitale venezuelana, mentre si udivano boati e si levavano colonne di fumo nero .

Un blackout elettrico ha interessato la zona meridionale di Caracas, vicino a una grande base militare, secondo quanto riportato da residenti.

Maduro ha ordinato lo stato di emergenza e l’attivazione dei piani di difesa nazionali, invitando la popolazione e le forze armate a schierarsi in “unità popolare-militare-poliziesca” per garantire la sovranità del paese. Il governo ha accusato gli USA di mirare al controllo delle risorse petrolifere e minerarie del Venezuela, affermando che tali tentativi “non avranno successo”.

Il Pentagono ha rimandato ogni commento alla Casa Bianca, che ha declinato per ora qualsiasi dichiarazione ufficiale. Un funzionario Usa ha tuttavia riferito alla Cbs che i raid sono stati ordinati dal presidente Donald Trump.

Il presidente americano ha ripetutamente minacciato operazioni terrestri in Venezuela . Secondo fonti di Reuters, Trump avrebbe esercitato pressioni private su Maduro perché lasci il potere. Solo lunedì scorso, Trump aveva dichiarato che sarebbe “saggio” per Maduro abbandonare la presidenza.

Il governo di Caracas ha annunciato l’intenzione di presentare denunce formali presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il Segretario Generale delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali, chiedendo una condanna unanime dell’azione statunitense.