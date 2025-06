rafforzare-la-brand-identity-per-aumentare-fatturato-e-occupazione

Roma, 21 giu. (askanews) – Costruire un’identità forte e riconoscibile: il brand aziendale. è ormai noto, emerge come fattore cruciale per il successo. Secondo le statistiche, entro il 2025, il 45% degli imprenditori considera il mantenimento del riconoscimento del proprio marchio come il loro obiettivo principale. Ne è convinto Cesare De Stefano, la cui storia incarna al meglio questo concetto: “La mia esperienza imprenditoriale -spiega- è iniziata con la creazione di Expo Terra, un’azienda nata da un piccolo garage e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore degli espositori ed è lì che ho intuito come ogni passo debba essere analizzato e metabolizzato con l’aiuto di una strategia ben pianificata e di un team fidato”.

Questo approccio ha permesso a De Stefano di replicare il successo con Nuvola Zero, un’azienda nel settore alimentare che ha saputo distinguersi grazie a un’identità forte e a un prodotto innovativo. Il che ha permesso non solo l’aumento del fatturato, ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro e un clima quotidiano stabile e sicuro. “La nostra identità è ciò che ci distingue e ci rende riconoscibili”, afferma De Stefano, sottolineando come l’inclusione e la reputazione del marchio siano diventate leve strategiche per il successo aziendale. Strategiche ormai indispensabili per portare avanti con successo la propria idea imprenditoriale.

Le prospettive future per le aziende che investono nell’identità sono promettenti. Con un mercato pubblicitario digitale sempre più complesso, la capacità di distinguersi, attraverso un’identità forte, diventa un vantaggio competitivo. De Stefano è convinto che “la strada più semplice non è mai la migliore”, e che “il successo a lungo termine richiede un impegno costante nella costruzione e nel mantenimento di un’identità aziendale solida”. In conclusione, l’esperienza di Cesare De Stefano dimostra che un’identità aziendale ben definita non solo aiuta a navigare le sfide del mercato, ma crea anche un valore duraturo per l’azienda e la società. “Il brand è ciò che porterà avanti l’azienda quando i brevetti scadranno”, conclude De Stefano.