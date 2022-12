Ragazza disabile aggredita a Secondigliano, dopo la denuncia arrivano le minacce

ROMA – Dopo l’aggressione arrivano le minacce per la famiglia della tredicenne aggredita per un like a una foto di un ragazzo nel napoletano. La ragazza invalida era stata presa per i capelli e trascinata in strada da un gruppo di coetanei qualche giorno fa, quindi aveva denunciato alla polizia l’accaduto. E proprio quest’azione avrebbe peggiorato la situazione. “Avete ragione ma non dovevate mettere in mezzo le guardie”, avrebbe affermato, tra le altre cose, la madre di una delle ragazzine protagoniste dell’aggressione rivolgendosi alla madre della vittima, incontrata per caso in una farmacia di Napoli. La donna, nonostante avesse un bambino piccolo in braccio, l’avrebbe anche minacciata e presa a parolacce: “Appena fuori di qui ti servo”.

“Chiediamo che ci sia la massima allerta su questa situazione e che la famiglia della vittima venga tutelata e protetta. I protagonisti della violenza, chi li protegge e minaccia chi ha denunciato dovranno, invece, essere puniti a dovere. Nessuna attenuante per chi porta avanti la cultura della violenza”, ha affermato il Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale è tornata a rivolgersi la madre della vittima, che ha sporto nuovamente denuncia alla polizia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento