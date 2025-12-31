ragazza-trovata-morta-in-cortile-a-milano,-il-2-gennaio-l’autopsia-di-aurora-livoli

mercoledì, 31 Dicembre , 25

(Adnkronos) – Proseguono le indagini sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, sono al lavoro per ricostruire attimo dopo attimo ciò che è accaduto nei momenti precedenti la morte della 19enne di Monte San Biagio e di risalire all’identità dell’uomo che appare insieme a lei in alcune immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento. 

A quanto apprende l’Adnkronos, intanto, bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter avere elementi che possano determinare l’effettiva causa della morte e se la ragazza abbia subìto o meno violenza sessuale: l’autopsia verrà effettuata il prossimo 2 gennaio. Con l’avvenuta identificazione della 19enne da parte della famiglia, occorre infatti attendere i termini di notifica per poter procedere. 

