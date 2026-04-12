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Ragazzo ucciso a Induno Olona durante rissa: fermato 50enne
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Ragazzo ucciso a Induno Olona durante rissa: fermato 50enne

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(Adnkronos) – E’ stato arrestato nella tarda serata di ieri il presunto autore dell’omicidio di un 30enne avvenuto nella notte a Induno Olona, a seguito di una violenta rissa scoppiata in strada tra cinque persone, rispettivamente membri di due nuclei familiari. Al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e dei colleghi della Compagnia di Varese, sotto il diretto coordinamento del Pubblico Ministero della Procura di Varese, si è arrivati ad acquisire concreti e concordanti elementi di responsabilità a carico di un italiano 50enne residente sul territorio. Sarebbe stato lui, secondo gli investigatori, ad aver inferto la coltellata fatale al fianco del 30enne morto durante la rissa. Il 50enne, anche lui ferito, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero incaricato delle indagini, dopo una meticolosa ricostruzione dell’accaduto. 

Alla base della violenta rissa vi sarebbe una questione economica, legata ad un debito di poche centinaia di euro. La faccenda aveva portato già nei giorni precedenti a reiterate accese discussioni tra due giovani delle famiglie coinvolte, degenerate nella notte, quando le parti si sono ritrovate faccia a faccia in via Porro di Induno per risolvere la questione. Durante l’incontro gli animi si sono però scaldati, lasciando spazio ad uno scontro fisico nel quale è morto il 30enne. Nel corso del sopralluogo e dei successivi accertamenti sono stati trovati due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti atti ad offendere, alcuni dei quali con evidenti tracce ematiche, che sono stati sequestrati. Nello stesso contesto operativo tutti gli identificati sono stati denunciati a vario titolo per rissa e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. 

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