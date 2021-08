ROMA – “Questa è via Renato Fucini. Siamo tra i quartieri Montesacro, Talenti e Bufalotta. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di riqualificazione della strada e sapete cosa hanno trovato gli operai: il tufo che veniva utilizzato negli anni ’60 come base della strada. Tradotto: per oltre 60 anni si è praticamente passato l’asfalto solo nella parte superiore della strada. Assurdo”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Sono lavori fatti male – perché non si è andati mai in profondità – che poi hanno causato la necessità di intervenire ulteriormente dopo poco tempo. Con il nostro programma #StradeNuove abbiamo riqualificato oltre 800 chilometri di strade in tutta Roma: sono lavori fatti a regola d’arte. Altrimenti le ditte pagano e rifanno tutto fin quando non va bene.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Raggi: “Con #StradeNuove abbiamo riqualificato 800 chilometri di carreggiate romane a regola d’arte” proviene da Ragionieri e previdenza.

