Raggi incalza Meloni: “Il governo deve far sgomberare Casapound. L’antifascismo si fa con i fatti”

ROMA – “L’antifascismo si fa con i fatti, non soltanto a parole. Il Governo, tramite il Demanio, possiede nel centro di Roma una palazzina che Casapound, un’organizzazione che si autodefinisce fascista, occupa abusivamente da oltre 20 anni. Senza nostalgie del fascismo e senza pensare alle diverse sfumature di ‘antifascismo’, il Governo ha il dovere di sgomberarli immediatamente, senza se e senza ma”. Lo dichiara in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi. “Da Sindaca ne ho fatto una battaglia di principio, ma senza il supporto del Demanio non avevo la possibilità di procedere. Si dia un segnale forte e inequivocabile, poiché un gesto vale più di mille parole. Altrimenti sono soltanto chiacchiere”.

CASAPOUND, M5S CAMPIDOGLIO: RAGGI CHIEDE SGOMBERO, COSA NE PENSA MELONI?

“Il 25 aprile è passato, le dichiarazioni di rito sono state fatte: possiamo dimenticarci di combattere il fascismo? Virginia Raggi non lo dimentica, e neanche noi del Movimento 5 Stelle Campidoglio. L’ex sindaca ha chiesto a gran voce di far seguire alle parole i fatti, sgomberando finalmente il palazzo occupato da Casapound a via Napoleone III”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle in Campidoglio. “Il Governo lo può fare, subito, perché quell’immobile è del Demanio e il partito di estrema destra vi si è insediato illegalmente da anni- conclude- Ovviamente dalla stampa c’è chi ha già attaccato Virginia, definendo la sua una ‘provocazione’. Cosa ne pensa Giorgia Meloni?”.

DE SANTIS: GOVERNO ACCOLGA APPELLO RAGGI SU SGOMBERO CASAPOUND

“Le battaglie dell’ex sindaca Virginia Raggi per gli ideali di legalità e trasparenza, condotte anche a costo di attirarsi le antipatie di alcuni clan malavitosi o di organizzazioni estremistiche quali Casapound, sono note a tutti. Ed è proprio la questione Casapound una delle più scottanti di cui il Governo dovrebbe farsi subito carico, alla luce delle recenti condanne richieste dalla Procura di Roma nei confronti di alcuni membri che occupano abusivamente una palazzina nel centro di Roma da oltre 20 anni”. Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

“Virginia Raggi ha sempre sollevato la questione, ma senza il supporto del Demanio, che è titolare dell’immobile in oggetto è burocraticamente impossibile procedere. L’appello rivolto al Governo è, dunque, sensato e opportuno: l’esecutivo Meloni dia una concreta dimostrazione di antifascismo e si adoperi per sgomberare immediatamente i locali di via Napoleone III, da troppo tempo ostaggio di Casapound- Conclude De Santis- Dimostri di essere antifascista non soltanto a parole, ma con i fatti, e dia un segnale concreto in tal senso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento