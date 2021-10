Raggi incontra Gualtieri: “A Roma farò opposizione, da me nessuna indicazione di voto”

ROMA – Oggi la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato in Campidoglio il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in vista del ballottaggio.

“Io non do indicazioni di voto per il ballottaggio, le persone devono essere libere di scegliere quello che più ritengono sulla base dei programmi e delle candidature. Mi sento di ribadire la correttezza di questa posizione che non tende a influenzare alcuno, perché io non ho pacchetti di voti: chi tenta di influenzare lo fa sulla base di un dato che non esiste”, ha detto Raggi, al termine dell’incontro.

“Se credo nell’intesa tra Pd e M5S? A livello nazionale questa intesa c’è. Io andrò a sedere all’opposizione e da lì farò un’opposizione assolutamente coerente con quello che è stato il mio programma di governo in questi cinque anni, senza sconti e collaborando invece dove ci sono delle possibilità di apertura, in maniera molto onesta, sincera e trasparente, com’è giusto che sia”, ha aggiunto Raggi.

