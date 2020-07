AGI – “Non ci sto. Oggi ho letto un articolo di una incredibile violenza nei miei confronti: sono descritta come una svampita, una moderna Maria Antonietta che, mentre la folla urla per la fame e chiede pane, dà l’ordine di distribuire brioche. Una descrizione ingenerosa di Roma, frasi totalmente inventate e attribuitemi alla leggera, episodi decontestualizzati e ricostruiti goffamente ad arte per dare una sensazione di inadeguatezza”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook commentando un articolo apparso oggi su un quotidiano.

“Ho deciso di replicare – prosegue – perché quell’articolo fa male alla città ed è scritto solo per distruggerne l’immagine.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Raggi, “mi descrivono come Maria Antonietta ma fanno del male alla città” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento