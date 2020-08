Raggi “mi ricandido a sindaco di Roma, avanti a testa alta”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. Insieme”. Così sul suo profilo Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Grazie a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai fatto mancare – dichiara -. Parlo al plurale perchè noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono. E’ un compito complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci perchè crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo ‘scomodì a tanti”.

“Noi guardiamo alle nostre periferie, agli ultimi, ai più deboli, a coloro che in passato non hanno mai avuto voce – aggiunge -.

