ragusa,-ritrovato-il-ragazzo-sequestrato-a-vittoria:-“sta-bene”

(Adnkronos) – Si è presentato questa sera al commissariato di polizia di Vittoria, nel Ragusano, il 17enne sequestrato giovedì sera da due uomini, col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina.

Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore.

Il momento dell’arrivo del 17enne al commissariato è stato ripreso in esclusiva dal Tg1. Al commissariato ad attenderlo c’erano i familiari. Si esclude il pagamento di un riscatto, spiega il Tg1.