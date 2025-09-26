venerdì, 26 Settembre , 25

Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: "Sta bene"

Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: “Sta bene”

Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: "Sta bene"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si è presentato questa sera al commissariato di polizia di Vittoria, nel Ragusano, il 17enne sequestrato giovedì sera da due uomini, col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina. 

Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore.  

 

 

Il momento dell’arrivo del 17enne al commissariato è stato ripreso in esclusiva dal Tg1. Al commissariato ad attenderlo c’erano i familiari. Si esclude il pagamento di un riscatto, spiega il Tg1. 

