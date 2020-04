Rai1 continua a sfruttare al meglio La Vita in Diretta. Dopo la decisione di mandare in onda il programma anche al posto di Vieni da me, ora la popolare trasmissione della Rai è chiamata a “coprire” anche un’altra assenza nel palinsesto di rete.

Rai 1, la programmazione del pomeriggio cambia ancora: nuovo orario per La Vita in Diretta

Da lunedì 27 aprile 2020, in attesa che torni Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1, la programmazione de La Vita in Diretta cambia ancora e viene anticipata di ulteriori 10 minuti.

Le nuove puntate della trasmissione, condotte dai riconfermati Lorella Cuccarini e Alberto Matano, non verranno più mandate in onda dalle ore 14.10 ma direttamente dalle 14.00, subito dopo l’edizione del giorno del Tg1.

A comunicarlo è stata la stessa Rai all’interno della guida tv ufficiale, che riporta anche gli orari da tenere a mente per continuare a seguire il programma in tv: dalle ore 14.00 alle 15.00; dalle 15.05 alle 15.40; dalle 16.50 alle 18.40.

E chissà cosa ne penserà Vittorio Feltri, che di recente ha criticato il contenitore pomeridiano di informazione sostenendo che “La vita in diretta fa più schifo di quella registrata».

Diario di Casa passa da Rai 1 a Rai 2: nuovo orario di programmazione

Del resto, il nuovo orario di inizio de La Vita in Diretta sembra anche legato all’inedita programmazione riservata a Diario di Casa. Da lunedì 27 aprile 2020, infatti, il programma sino ad ora trasmesso su Rai 1 passa ufficialmente al pomeriggio di Rai 2.

E per la trasmissione per bambini cambia anche l’orario: al posto delle ore 14.00, le restanti puntate, della durata di 10 minuti, verranno mandate in onda dalle ore 17.40 alle 17.50 circa.

Sembra così confermarsi la strategia di palinsesto di RaiUno, rete che in questo periodo pare voler sfruttare al massimo La Vita in Diretta e anche per fasce orarie solitamente non “coperte” dal programma.

