Rai, Corsini: Antonino Monteleone, un volto su cui puntiamo

Il conduttore de “L’altra Italia”, al debutto giovedì 3 ottobre su Rai2

Roma, 30 set. (askanews) – “Quello che presentiamo oggi è uno tra i programmi più attesi di questa stagione, più attesi anche dal vertice aziendale, almeno per tre motivi: prima di tutto perché non stiamo lanciando solo un nuovo programma, ma anche e forse soprattutto un nuovo volto, Antonino Monteleone, sul quale intendiamo puntare. Un conduttore giovane per gli standard Rai; secondo, si tratterà di un programma che si propone di avere un linguaggio innovativo per cercare di intercettare un pubblico un po’ più giovane di quello che è lo standard di Rai2, e infine, questo è il punto centrale, l’approfondimento di Rai2 torna in prima serata con una importante produzione interna – tutta interna, ci tengo a sottolinearlo -, una scelta coraggiosa fatta di concerto con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing”. Così il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, nella conferenza stampa di presentazione de “L’altra italia”, nuovo programma di informazione giornalistica condotto da Antonio Monteleone, in onda su Rai2 in prima serata (alle 21.20) tutti i giovedi a partire dal 3 ottobre.

“Con ‘L’altra Italia’ – ha proseguito Corsini – la Rai aumenta in prima serata le ore dedicate al giornalismo d’inchiesta, una richiesta fatta da più parti, che è nel contratto di servizio; quindi, un programma che rientra pienamente nella missione di servizio pubblico, e puntiamo a uno sguardo plurale e ovviamente più giovane e contemporaneo. Come tutti i programmi, e specialmente i programmi di approfondimento, avrà bisogno di tempo per crescere e trovare il suo pubblico, com’è accaduto in passato con altri programmi di successo”.