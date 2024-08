rai,-domani-a-newsroom-la-“corsa”-allo-spazio-e-agli-abissi

Il programma di Monica Maggioni in onda alle 21.20 SU Rai3

Roma, 20 ago. (askanews) – Domani torna Newsroom in prima serata su Rai 3. Questa settimana Monica Maggioni, con analisi e reportage esclusivi, aiuta a comprendere perché negli abissi e nello spazio si gioca il vero controllo del futuro globale.

L’umanità infatti, si è battuta da sempre per il dominio della terra e dei mari, ma da qualche decennio soldi e attenzione si stanno spostando verso lo spazio e scendono nel fondo degli abissi. È una partita colossale che vede coinvolti investimenti, tecnologia, politica e potere. Ma se il limite non è più quello terreno, lo scontro non è più solo geopolitico? Che interessi ci sono dietro questi movimenti e chi controlla davvero tutto questo potere? Ed Elon Musk cosa c’entra?

Mondi lontani che influenzano la nostra vita di ogni giorno, dal transito dei dati internet in fondo al mare ai 20 mila satelliti che orbitano in questo momento sopra le nostre teste, capiremo perché questa partita ci riguarda direttamente.

Newsroom è realizzato in collaborazione con la Direzione Approfondimento e la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali