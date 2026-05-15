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Rai, Fontana incontra Giachetti: si trovi soluzione per Vigilanza
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Rai, Fontana incontra Giachetti: si trovi soluzione per Vigilanza

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Presidente Camera “preoccupato per sciopero fame e sete” deputato Iv

Roma, 15 mag. (askanews) – Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha incontrato il deputato di Iv Roberto Giachetti in Aula esprimendo “la sua apprensione e sincera preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame e della sete e l’ auspicio che si possa quanto prima trovare una soluzione”. Lo ha reso noto il portavoce di Fontana.”Per quanto riguarda il merito della protesta, come ribadito diverse volte, il Presidente Fontana torna a sollecitare una soluzione per la Vigilanza Rai, ricordando il monito del presidente della Repubblica affinché la Commissione possa esercitare appieno i suoi compiti”, ha aggiunto portavoce. È attivo inoltre alla Camera il presidio medico, con ambulanza. Sono state da subito accertate le condizioni di salute di Giachetti e il personale sanitario è a disposizione, ha ricordato.

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