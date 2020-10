Rai – Gattuso-De Laurentiis, oggi nuovo incontro per il rinnovo: i dettagli

Il Napoli continua ad affrontare l’importante questione relativa al rinnovo del tecnico Gennaro Gattuso. Un accordo cercato, ma non trovato, in occasione dei confronti andati in scena ad agosto. Il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Gattuso, le ultime sul rinnovo

“La visita di Aurelio De Laurentiis è stata occasione per parlare del rinnovo del tecnico Gennaro Gattuso. Ieri c’è stato un colloquio tra i due, il patron spinge per cambiare le basi di un accordo che invece sta benissimo a Gattuso. Ieri parlando con Gattuso il patron ha detto di volerlo tenere non solo per due ma anche 3 o 4 anni. Questa cosa non convince pienamente Gattuso perchè vuole capire se la cosa può migliorare la propria posizione o meno. Credo che oggi i due stiano proseguendo il discorso avviato nella giornata di ieri. De Laurentiis e Gattuso in questo momento si saranno detti di fare un passo indietro sul vecchio accordo, o magari si andrà avanti verso un rinnovo ma su basi contrattuali diversi, di tipo pluriennali”.

