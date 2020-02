Rai – Gattuso insiste nei suggerimenti: il tecnico ha una richiesta per Politano

Mancano pochi minuti al termine del match ed il Napoli è momentaneamente in vantaggio ai danni dell’Inter grazie al gol di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è andato a segno nei minuti iniziali della ripresa. Un risultato che non fa star tranquillo il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso.

Il suggerimento

Come riferisce la redazione Rai, presente a centrocampo per Inter Napoli di Coppa Italia, ha rivelato gli ulteriori suggerimenti del tecnico Gattuso alla squadra. Primo avvertimento a tutti gli uomini a cui ha chiesto di non perdere le distanze. Suggerimento anche per il nuovo entrato Politano, al posto di Callejon, a cui ha chiesto di continuare ad aiutare Di Lorenzo.

