Rai – Gattuso Mertens, primo colloquio tra i due. Manolas nervoso sul tiro di Lautaro

Dopo i primi 15′ del match contro l’Inter, sono cominciati i colloqui tra il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso e la sua squadra. L’allenatore ha cominciato con alcuni suggerimenti soprattutto per il reparto avanzato ed, in particolare, per Dries Mertens. Il belga è sceso in campo per la prima volta da titolare quando sulla panchina azzurra c’è il tecnico calabrese. Il calciatore è, inoltre, alla ricerca di gol importanti per diventare il bomber della storia azzurra.

Primi aggiornamenti

La redazione Rai,, presente a bordocampo per Inter Napoli, ha rivelato alcuni dettagli del primo colloquio tra il tecnico Gattuso ed il belga Dries Mertens. L’allenatore ha chiesto al suo attaccante di agire da elastico ovvero portare qualcuno lontano dall’area e, di conseguenza, far aprire la difesa avversaria. Il tecnico ha, inoltre, chiesto a Zielinski di stare più vicino a Demme Inoltre, il giornalista Alessandro Antinelli ha rivelato che il tiro di Lautaro ha reso nervoso il difensore Manolas. Il greco si è rivolto anche al compagno Maksimovic mettendo in evidenza un piccolo difetto di comunicazione tra i due.

