venerdì, 15 Maggio , 26
HomeVideo NewsRai, Giachetti interrompe protesta in aula e sciopero della fame
rai,-giachetti-interrompe-protesta-in-aula-e-sciopero-della-fame
Rai, Giachetti interrompe protesta in aula e sciopero della fame
Video News

Rai, Giachetti interrompe protesta in aula e sciopero della fame

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Meloni mi ha chiamato, credo abbia contribuito a sblocco”

Roma, 15 mag. (askanews) – Roberto Giachetti ha interrotto la protesta nell’Aula di Montecitorio, dopo che la maggioranza di centrodestra nella Commissione Vigilanza Rai si è detta disponibile a garantire il numero legale.Il deputato di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco parlamentare per protesta contro lo stallo, annunciando anche lo sciopero della sete oltre a quello della fame. Ora li ha sospesi entrambi, spiegando: “Dopo 12 giorni di sciopero della fame oggi mi sono incatenato in aula perché non avendo avuto risposte, chiedevo e ho chiesto esplicitamente che la maggioranza acconsentisse che vi fosse il numero legale in Commissione parlamentare di Vigilanza, cosa che viene fatta mancare da venti mesi, qualunque fosse l’oggetto in discussione in Commissione parlamentare di Vigilanza. Il comunicato che ho visto della maggioranza risponde perfettamente a questa iniziativa che ho messo i piedi oggi in aula. Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente della Camera che, non solo è stato paziente e tollerante rispetto all’iniziativa, che ha creato un po’ di problemi a tutto l’ambiente, ma che è venuto a trovarmi”.Giachetti ha ringraziato anche la premier Giorgia Meloni, che lo ha chiamato, ha detto, preoccupata per la sua salute: “Alla quale ho spiegato le mie ragioni che credo abbia compreso e che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza che, vorrei essere molto chiaro, risponde a quello che io oggi volevo, cioè che si interrompesse la paralisi della vigilanza, con la maggioranza che desse e garantisse che avrebbe dato il numero legale”. “Era preoccupata della mia salute – ha aggiunto – ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri: prima di occuparci della mia salute bisogna preoccuparci della salute della democrazia”.Poi ha aggiunto: “C’è una parte degli obiettivi che mi ero dato che non sono stati ancora raggiunti, però non posso non prendere atto di una disponibilità, di una decisione da parte della maggioranza che sicuramente va totalmente in controtendenza con quello che hanno fatto fino ad oggi”.

Previous article
Meno formale e più autentica: la nuova ricetta degli italiani a tavola
Next article
Cipolletta (AIE): Bonus Cultura ha funzionato, ora Legge per il libro

POST RECENTI

Video News

Cannes, John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue

Per l'anteprima debutto alla regia "Volo notturno per Los Angeles"Cannes, 15 mag. (askanews) - La star americana John Travolta, 72 anni, sfila sul red carpet...
Video News

A Flavio Bolsonaro i soldi del banchiere arrestato: nessun “illecito”

Sostiene di averli usati "interamente" per finanziare film sul padreBrasilia, 15 mag. (askanews) - Il candidato alla presidenza brasiliana Flavio Bolsonaro nega ogni illecito dopo...
Video News

John Travolta arriva al Festival di Cannes pilotando il suo aereo

Debutto alla regia per l'attoreCannes, 15 mag. (askanews) - John Travolta è volato al festival del cinema di Cannes guidando di persona il suo aereo....
Video News

A Gaza il murale per Lamine Yamal degli artisti palestinesi

Il calciatore del Barcellona sventolato la bandiere della PalestinaGaza, 15 mag. (askanews) - Artisti palestinesi omaggiano Lamine Yamal, l'attaccante del Barcellona che ha sventolato una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.