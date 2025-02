Rai: il 13 febbraio il Teatro Patologico “sbarca” all’Ariston

Una presenza dal grande impatto sociale

Milano, 7 feb. (askanews) – Sanremo 75 si arricchisce di un’altra presenza dal grande impatto sociale. Giovedì 13 febbraio, sul palco del Teatro Ariston durante la terza serata del Festival, approda il Teatro Patologico. Fondato dall’attore e regista Dario D’Ambrosi, Teatro Patologico rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, un faro di innovazione e inclusione che rompe le barriere della società e della cultura tradizionale. D’Ambrosi ha avuto il coraggio di trasformare quello che per molti era un ostacolo, la disabilità, in una risorsa straordinaria, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. Con la sua visione, il Teatro Patologico è riuscito a dimostrare che la diversità non è un limite, ma una ricchezza che deve essere celebrata. L’arte, sotto la sua direzione, non è più solo un mezzo di intrattenimento, ma diventa uno strumento potente di trasformazione sociale, culturale e mentale. Tra le attività più recenti il film, uscito nel 2024, “Io sono un po’ matto e tu?”, che vede tra i protagonisti Claudio Santamaria, Edoardo Leo, Raoul Bova, Vinicio Marchioni, Claudia Gerini, Stefania Rocca, Stefano Fresi, Marco Bocci, insieme a 30 ragazzi con disabilità psichiche e fisiche del Teatro Patologico. Il film, presentato al recente Torino Film Festival, il 26 febbraio volerà a Hollywood per partecipare al “LA – Italia Festival”, portando sugli schermi internazionali il lavoro rivoluzionario del Teatro Patologico. Un altro importante traguardo sarà raggiunto il prossimo giugno, quando D’Ambrosi presenterà una ricerca scientifica all’ONU per dimostrare che l’arteterapia, grazie al suo metodo innovativo, porta benefici non solo a livello emozionale, ma anche cerebrale. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il suo metodo di teatroterapia, validando così scientificamente l’efficacia del suo approccio.