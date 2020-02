Rai – Insigne out contro l’Inter: il motivo dietro la decisione de tecnico Gattuso

Non figura il nome di Lorenzo Insigne nella formazione iniziale del Napoli per il match di Coppa Italia contro l’Inter. Una decisione quasi a sorpresa quella presa dal tecnico Gattuso che non si era ancora mai privato del calciatore napoletano. Il calciatore sembrava comunque tranquillo in occasione dell’intervista prima del match ed ha chiarito che in campo sono tutti importanti. Al suo posto è stato schierato Elmas da titolare.

Il motivo

La redazione della Rai ha rivelato che dietro la scelta del tecnico Gattuso c’è un problema fisico. L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, è stato infatti escluso dalla formazione per un colpo subito in occasione del match di campionato contro il Lecce. Il capitano è sceso comunque con la squadra per sedersi in panchina ed ha preso parte al riscaldamento.

