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Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta
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Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta

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Opposizione indichi nomi di garanzia

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda di aver proposto all’opposizione di indicare una rosa di nomi di garanzia da sottoporre alla maggioranza per arrivare a un presidente condiviso nel Cda. La figura, spiega, avrebbe dovuto prendere il posto di uno dei due componenti indicati dall’opposizione, senza modificare gli equilibri numerici interni al consiglio.”Io ho detto all’opposizione di predisporre tutta una serie di nomi di garanzia da sottoporre alla maggioranza, perché se è di garanzia devono mettersi d’accordo sul nome, e se lo trovano – e secondo me è facile con la maggioranza che ha detto che era disponibile – a quel punto lo si nomina nel Consiglio di amministrazione, lo si elegge presidente se c’è l’accordo. Al posto di chi? Di uno della parte che l’ha proposto, cioè dell’opposizione. Ce ne sono due dell’opposizione in Cda, se vogliono un presidente di garanzia visto che non hanno trovato un accordo la mia proposta era scegliete insieme uno di garanzia proposto dall’opposizione al posto di uno dell’opposizione”.”È chiaro – ha proseguito La Russa – che così si otterrebbe un presidente di garanzia e all’interno del consiglio d’amministrazione gli equilibri non sarebbero spostati numericamente – sottolinea La Russa – Però non lo so, sembra che oggi come oggi le mediazioni siano difficili. Non ho mai avuto una risposta per cui sono rimasto abbastanza sorpreso della impossibilità tra maggioranza e opposizione di trovare un’intesa e ancora più sorpreso di pensare che la soluzione possa venire ‘sic et simpliciter’ con le dimissioni generalizzate se tutti non ci mettono la buona volontà”, ha concluso la seconda carica dello Stato.

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