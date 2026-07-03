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Rai, l’ad Rossi: declino dei palinsesti? Mi sembra azzardato
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Rai, l’ad Rossi: declino dei palinsesti? Mi sembra azzardato

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“Sulla Vigilanza la risposta migliore è l’offerta presentata”

Ancona, 3 lug. (askanews) – “Sui componenti della Vigilanza non ho molta possibilità di rispondere, forse la risposta migliore è la presentazione che abbiamo visto. Parlare di un declino dei palinsesti, che presentiamo oggi, di fronte a un’offerta così straordinaria in termini di contenuti, di quantità, qualità e di pluralismo è francamente un’affermazione nella quale non mi ritrovo… . Mi sembra azzardato paralre di declino dell’offerta editoriale della Rai, ma comprendo che magari le logiche possono essere altre”.Così l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, rispondendo, alla presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona, a chi gli chiedeva un commento sul “terremoto” in commissione di Vigilanza e le conseguenti polemiche.

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