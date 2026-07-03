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Rai, l’ad Rossi: sul futuro di “Chi l’ha visto” non abbiamo ancora nome
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Rai, l’ad Rossi: sul futuro di “Chi l’ha visto” non abbiamo ancora nome

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Ringrazia Sciarelli: confidiamo di andare avanti con altri progetti

Ancona, 3 lug. (askanews) – “È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di Tg3 e 22 anni alla conduzione di ‘Chi l’ha visto’, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione. Ci mancherà, ma confidiamo di continuare con lei con altri progetti”, lo ha detto l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi alla presentazione dei presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026-2027, “Rai C’é” al Teatro delle Muse di Ancona. La sala ha risposto con un lungo applauso. Poi si è parlato del futuro del programma “Chi l’ha visto”.”Siamo valutando tanti dati e chiavi di lettura del programma stesso, ma non abbiamo ancora un nome altrimenti lo avremmo presentato. Stiamo continuando a lavorare perché ‘Chi l’ha visto’ è un brand e Federica ha dato una impronta fortissima, è un lavoro che dobbiamo fare con grande cura”, ha aggiunto Rossi che poi ha ribadito come la Rai creda con determinazione nell’informazione e nell’approfondimento, e lo dimostri con scelte concrete, industriali, editoriali e aziendali.

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