Rai, Lollobrigida: “Gattuso ha dimostrato di essere un tecnico preparato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai, Marco Lollobrigida ha fatto il punto sul Napoli dall’arrivo del tecnico Gattuso. L’allenatore è arrivato a dicembre dello scorso anno dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. Sotto la gestione del nuovo tecnico, la squadra partenopea ha vinto la Coppa Italia della scorsa stagione.

Gattuso, l’opinione di Lollobrigida

“Gattuso ed il Napoli sono soddisfatti a vicenda di questo anno. Al suo arrivo ci si sono stati numerosi luoghi comuni perchè davano a Rino l’essere solo un allenatore caratteriale. Invece, in questo anno solare, ha dimostrato di essere un allenatore preparato anche sotto l’aspetto tecnico-tattico. Ha fatto vedere anche un bel calcio, anche talvolta spregiudicato con tanti attaccanti. E’ un meridionale che conosce bene cosa vuol dire allenare in una città come Napoli. Ha dimostrato di essersi calato benissimo nell’ambiente”.

