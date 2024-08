Rai, “Love Game – Il gioco dell’amore” chiude col boom di ascolti

Un mix tra dating show e game

Roma, 16 ago. (askanews) – Ascolti in continua crescita per “Love Game – Il gioco dell’amore” più che raddoppiati nel corso delle quattro giornate consecutive di messa in onda su Rai2. E’ senza ombra di dubbio una scommessa vinta, quella legata al format originale ideato da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici, che mescola il genere dating show con il game, trasmesso intorno a mezzanotte dal 12 al 15 agosto.

Da notare che tra la prima, la seconda e la terza puntata gli ascolti sono aumentati significativamente, superando il 3,3% di share, con la quarta e ultima puntata, trasmessa a Ferragosto, che ha incollato al piccolo schermo ben 186mila telespettatori. Roma, 16 ago. (askanews) – Al centro delle 4 puntate, sei concorrenti, tutti single… ma solo in apparenza. In realtà tra loro si cela una coppia rigorosamente in incognito. I sei protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i quattro single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

Alla conduzione di “Love Game – Il gioco dell’amore”, un azzeccato trio inedito formato da Romina Pierdomenico, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli. Ognuno di loro, all’interno della trasmissione, ricopre un differente ruolo. Romina Pierdomenico veste i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cerca di indagare per scoprire la loro reale situazione sentimentale. Claudio Guerrini, invece, ha l’obiettivo di scuotere gli animi dei concorrenti con le sue domande scomode. Reyson Grumelli, infine, con il suo viso d’angelo e la sua dolcezza, tenta di tirare fuori il lato più romantico dei sei partecipanti.