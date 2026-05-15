rai,-magi:-lo-sciopero-della-fame-di-giachetti-merita-risposta-rapida

Intervengano La Russa e Fontana sullo stallo non più sostenibile

Roma, 15 mag. (askanews) – “Noi pensiamo che questa iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, per la quale lo ringraziamo e la sosteniamo, a questo punto meriti una risposta rapida non soltanto dalla maggioranza, una risposta politica sulla volontà di sbloccare la situazione intollerabile della commissione di vigilanza Rai e quindi dell’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche da parte dei presidenti di Camera e Senato che devono in qualche modo intervenire per interrompere uno stallo che non è più tollerabile”: lo ha affermato il segretario di Più Europa Riccardo Magi a margine di un evento per la Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia.