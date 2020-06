Rai – Napoli in dubbio per l’allenamento al San Paolo: il motivo

Il Napoli sta continuando la preparazione in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter. La gara, valida per la semifinale di ritorno della competizione, andrà in scena nella serata di sabato. Una gara importante con gli uomini di Gattuso che vogliono confermare il risultato maturato all’andata. Quello dell’1-0, gol firmato da Fabian Ruiz, con cui si sono imposti sugli avversari. Prima della sfida, il Napoli pensa di andare al San Paolo.

Il Napoli si allena al San Paolo

La dirigenza del club, con approvazione dello stesso tecnico Gattuso, ha tra le intenzioni quella di proseguire la preparazione tra le mura del San Paolo. L’appuntamento sembrerebbe essere stato fissato per venerdì, giorno di vigilia. Anche se, come riferisce la redazione di Rai Sport, la decisione sembrerebbe non essere ancora stata del tutto presa. La società vorrebbe evitare di rovinare il manto erboso dello stadio che, come annunciato da Ciro Borriello, verte nelle migliori condizioni. Di seguito le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Il San Paolo è pronto a riaprire ed è anche a disposizione della società. Comincia la fase 2 per il calcio ma c’è molta tristezza perché gli spalti saranno vuoti. Speriamo di poter avere almeno un numero ridotto di persone, magari nel mese di luglio. Abbiamo sanificato tutti i nostri ambienti e consegneremo lo stadio in condizioni sanitarie più che perfette”.

