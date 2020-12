Rai – Osimhen, si allungano i tempi di recupero. L’attaccante ha un problema al braccio: le ultime

Da quando Osimhen si è infortunato, il Napoli ha perso il suo centravanti per il 4-2-3-1. Dries Mertens ne ha giovato segnando ben 3 goal in 4 partite, ma la squadra ne ha perso in imprevedibilità. Di più, il centravanti nigeriano creava tanti spazi per i calciatori che gli giravano intorno come Lozano, Politano ed Insigne. Gattuso ha anche dichiarato le sue difficoltà nel gestire emotivamente l’infortunio, ma anche a vederlo in campo si era capito che Victor fosse un giocatore molto emotivo e talvolta impulsivo (si ricordi l’espulsione, ndr). Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai, ci sarebbe poi un altro problema oltre a quello alla spalla rimediato contro la Sierra Leone in Nazionale.

Osimhen, spunta un problema al braccio: può ancora saltare 3 gare

A Radio Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato ha parlato del problema di Osimhen. Secondo il giornalista, Victor avrebbe maturato un problema al braccio durante la manovra per sistemarsi la spalla fuoriuscita in partita. Un nervo del braccio sarebbe stato intaccato e ora il ragazzo avrebbe dei seri problemi di mobilità dell’arto poiché sente molto dolore. Da escludere sempre secondo Venerato la presenza del nigeriano contro Crotone, Real Sociedad e anche con la Sampdoria. Dal Napoli filtrerebbe pessimismo riguardo al suo impiego e al suo recupero in tempi brevi.

