Rai, Paganini: “Llorente voluto da Conte, su Politano c’è anche la Fiorentina”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal in merito alle dinamiche di calciomercato in casa Napoli.

“Per quanto riguarda Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski, le possibilità che entrambi rimangano a Napoli e che rinnovino, sono molto alte e buone. Su José Maria Callejon invece ci sono più dubbi in quanto per l’esterno offensivo ci sono un po’ di richieste che gli arrivano dalla Spagna. Stesso discorso per Elseid Hysaj in quanto sull’albanese c’è da tempo la Roma. Possiamo però dire con certezza che il caso maggiormente spinoso è quello di Dries Mertens, le sirene in Italia fanno gola. C’è la volontà del belga di restare a Napoli ma al contempo il calciatore sa bene che quello che andrà a fare sarà l’ultimo contratto della sua carriera e dunque conta molto”.